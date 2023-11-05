В КС заявили, что Россия оказалась в "ловушке неравенства" в социальном отношении

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин назвал рост имущественного расслоения и неравенства стартовых возможностей главным вызовом общественному согласию внутри российского общества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Россия в последние десятилетия оказалась в "ловушке неравенства", которое ведет к серьезному социальному расслоению внутри общества. Масштабы этого расслоения чрезмерны для такого сильного государства, как РФ, заявил председатель Конституционного суда России (КС РФ) Валерий Зорькин, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках Международной выставки-форума "Россия".

"Надо прямо признать, что мы оказались, выправляем сейчас, но мы оказались все же в ловушке неравенства. Зашкаливает, вообще говоря, состояние самых верхних 10% и самых нижних. Оно превосходит все мыслимые параметры для такого сильного государства как Россия", - сказал Зорькин.

По его мнению, рост имущественного расслоения и неравенства стартовых возможностей является главным вызовом общественному согласию внутри российского общества. Россияне крайне остро реагируют на ощущение несправедливости в разных областях жизни, о чем свидетельствует и большое число обращений в Конституционный суд.

"Каковы вызовы общественному согласию? Главным источником напряжения в российском обществе, создающим риски размывания общественного согласия, доверия и единства является нерешенность социально-экономических проблем. Об этом свидетельствует и большое число обращений в Конституционный суд, связанных с защитой социальных прав граждан, ожиданий и даже требований социальной справедливости. Несправедливость в разных областях жизни воспринимается людьми крайне болезненно", - подчеркнул председатель КС РФ.

Дальнейшее технологическое развитие создает дополнительные риски для увеличения неравенства в будущем, поэтому работать над сокращением расслоения и обеспечением равных стартовых возможностей вне зависимости от размеров наследного капитала в России нужно уже сейчас, считает Зорькин. Важно не отклоняться от этого пути и четко проводить в жизнь политику на основе принципов социального государства.

"Проблема социальной поляризации может обостриться в свете грядущих социальных последствий масштабной автоматизации, роботизации и компьютерного производства. Здесь нужна мудрая экономическая политика, правовая политика. Ведь миллионы людей могут потерять работу, а с ней не только материальное благополучие, но и социально-правовой статус, свое влияние", - отметил Зорькин.

О выставке-форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.