Песков заявил, что отношения России и США находятся на нуле

По словам пресс-секретаря президента РФ, Москве и Вашингтону со временем диалог придется возобновить

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Отношения России и США находятся на нуле, но со временем диалог придется возобновить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту телеканала "Россия-1" Павлу Зарубину.

Фрагмент беседы журналист опубликовал в Telegram-канале.

"Отношения находятся на нуле или, я бы сказал, даже ниже нуля. Но все равно, поскольку и Америка, и мы несем особую ответственность за мировую стабильность и стратегическую стабильность, то так или иначе нам со временем придется возобновить этот разговор", - сказал Песков.