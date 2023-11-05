5 ноября, 09:42,
обновлено 5 ноября, 10:02

Песков заявил, что отношения России и США находятся на нуле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Сергей Бобылев/ ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ ТАСС

По словам пресс-секретаря президента РФ, Москве и Вашингтону со временем диалог придется возобновить

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Отношения России и США находятся на нуле, но со временем диалог придется возобновить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту телеканала "Россия-1" Павлу Зарубину.

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Фрагмент беседы журналист опубликовал в Telegram-канале.

"Отношения находятся на нуле или, я бы сказал, даже ниже нуля. Но все равно, поскольку и Америка, и мы несем особую ответственность за мировую стабильность и стратегическую стабильность, то так или иначе нам со временем придется возобновить этот разговор", - сказал Песков. 

Теги:
СШАРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
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