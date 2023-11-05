Песков: РФ непримиримо реагирует на попытки вмешательства США в свои внутренние дела

По словам пресс-секретаря главы государства, "это чувствуется и по настрою президента, и по тем командам, которые он дает"

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Россия абсолютно непримиримо реагирует на попытки вмешательства США в свои внутренние дела, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту телеканала "Россия-1" Павлу Зарубину. Фрагмент беседы журналист опубликовал в Telegram-канале.

"Мы уже по-другому говорим друг с другом, когда дело касается вмешательства во внутренние дела. То, к чему мы не проявляли должного внимания раньше, сейчас мы на это реагируем непримиримо абсолютно. Это чувствуется и по настрою президента, и по тем командам, которые он дает. Конечно, это все будет реализовываться", - сказал Песков.