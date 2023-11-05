Песков: совещание у Путина по Дагестану было посвящено недопущению таких вмешательств

По словам представителя Кремля, оно продолжалось почти два часа

ТАСС, 5 ноября. Совещание у президента России Владимира Путина после событий в Дагестане было продолжительным и содержательным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

По словам представителя Кремля, совещание продолжалось достаточно долго. "Оно почти два часа продолжалось. Тоже ушло совсем в ночь", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Говоря о том, что было на повестке обсуждения, Песков пояснил: "Конечно, это и внутренний аспект, и международный аспект. Это и необходимость принятия мер с тем, чтобы не допускать вот такое вмешательство в будущем". "Поэтому это был такой достаточно насыщенный разговор в русле тех оценок, которые дал президент в своем начальном выступлении", - подчеркнул пресс-секретарь.

В ответ на вопрос, выступали ли участники совещания с какими-либо инициативами, Песков отметил: "Совещание - оно на то и совещание, чтобы на нем происходил обмен мнениями. И, как правило, особенно на таком уровне, естественно, это очень живой обмен мнениями".

На совещании, состоявшемся 30 октября, присутствовало все высшее руководство страны, а также представители силовых и других профильных ведомств: премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совета безопасности (СБ) Дмитрий Медведев, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, генпрокурор Игорь Краснов, первый зампред правительства Андрей Белоусов, глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава СВР Сергей Нарышкин, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, первый замглавы МВД Александр Горовой.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. Дагестанские власти и религиозные деятели осудили произошедшее, связав его с провокацией.