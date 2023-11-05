Постпред РФ в Вене заявил, что ВСУ продолжают наносить удары по жилым районам Энергодара

Михаил Ульянов отметил, что целью атак являются преимущественно жилые дома

ВЕНА, 5 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать с помощью беспилотников город Энергодар, где проживают работники Запорожской АЭС и члены их семей. Об этом написал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в соцсети Х (ранее Twitter).

"Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары при помощи беспилотников по городу Энергодар, где проживают работники ЗАЭС и члены их семей. Целью атак являются преимущественно жилые дома. Последняя атака была произведена в 10.30 4 ноября", - сказал Ульянов.

За последние несколько месяцев Энергодар неоднократно подвергался атакам со стороны ВСУ с использованием беспилотников. 2 ноября российские военные обеспечили безопасную ротацию наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС, несмотря на атаку украинских БПЛА. В составе миссии - четыре инспектора, их задача - наблюдение и оценка состояния безопасности станции. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита на объект генерального директора агентства Рафаэля Гросси.

Запорожская АЭС включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине объект был взят под контроль российскими силами.