Спикер Госдумы отметил, что участь президента Украины как марионетки незавидна

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Страны Европы и США осознали, что Россию не победить на поле боя даже при поддержке Украины НАТО, украинский президент Владимир Зеленский становится для многих нерукопожатным, токсичным политиком, участь его незавидна. Об этом в Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Председатель палаты напомнил, что 80 лет назад в этот день советские войска завершили освобождение Киева от фашистских захватчиков, что далось дорогой ценой. "Оккупационный нацистский режим сопровождался самым настоящим геноцидом русских, украинцев, евреев, белорусов, поляков, представителей других национальностей", - указал Володин, добавив, что, "по разным данным, численность населения Киева сократилась на 70%", а "соучастниками злодеяний гитлеровских захватчиков были украинские националисты-бандеровцы".

"Спустя восемь десятилетий Киев вновь оккупирован, а нацистская идеология стала государственной на территории всей Украины. Страна потеряла суверенитет", - констатировал Володин. По его словам, президент США Джо Байден "сделал ставку на победу киевского режима над Россией", на это были брошены миллиарды долларов. "Но сегодня для стран Европы и самих США стало очевидным, что на поле боя, несмотря на поддержку НАТО, Россию киевскому режиму не победить", - продолжил Володин.

Спикер констатировал, что "Зеленский становится для многих нерукопожатным, токсичным политиком". "Участь его незавидна - марионетки хорошо не заканчивали, особенно в ситуациях, когда ради собственной власти вели на погибель сотни тысяч граждан и торговали независимостью своей страны", - считает он.

Володин также добавил, что мирное население Украины "не хочет воевать, погибая за нацистов и коррупционеров". "Кровавый киевский режим, чтобы сохраниться у власти, продолжает отправлять жителей на верную смерть", - отметил спикер Госдумы.