6 ноября, 09:09,
обновлено 6 ноября, 09:29
Палестино-израильский конфликт

Лавров заявил, что англосаксы подталкивают Ближний Восток к большой войне

По словам главы МИД РФ, эта линия Запада традиционно приводит к всплескам терроризма и многомиллионным потокам беженцев

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Англосаксонские силы подталкивают ближневосточный регион к грани большой войны, и эта линия Запада традиционно приводит к всплескам терроризма и многомиллионным потокам беженцев. На это указал глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках Международной выставки-форума "Россия".

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"Сейчас мы видим, как англосаксы буквально подталкивают Ближний Восток к грани большой войны", - указал министр.

По его словам, эта линия Запада в полной мере проявляется на Украине, в Ираке, Ливии и Сирии. "Другие результаты такой политики - всплеск терроризма и экстремизма, изломанные человеческие судьбы, разрушенные семьи, многомиллионные потоки беженцев", - добавил Лавров.

Глава МИД РФ обратил внимание, что методы США и их союзников включают попытки сеять хаос в различных регионах мира, ссорить страны и народы, обострять межнациональные и межрелигиозные противоречия. "Запад привык решать собственные проблемы за счет других, эксплуатировать чужие ресурсы. Как сказал президент [РФ Владимир] Путин, "извлекать ренту гегемона", - пояснил он. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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