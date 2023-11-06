Абрамченко заявила, что Россию ждет светлое экологическое будущее

Зампредседателя российского правительства отметила, что в этой вертикали работают 80 тыс. человек

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Экологическое будущее России не вызывает опасений благодаря уникальным природным богатствам и труду 80 тыс. работников природоохранной отрасли. Об этом заявила заместитель председателя российского правительства Виктория Абрамченко, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках Международной выставки-форума "Россия".

"Каким будет экологическое будущее? Я уверена, что оно в Российской Федерации будет светлым. У нас для этого есть все необходимое. Наша страна занимает первое место в мире по площади, у нас есть уникальные природные комплексы, и самое важное - у нас есть неравнодушные люди, готовые работать в природоохранной вертикали. В этой вертикали на сегодня работают 80 тыс. человек. Это люди абсолютно разных специальностей и компетенций: экологи, геологи, гидрологи, метеорологи, ученые, работники особо охраняемых природных территорий. Благодаря труду этих людей мы справимся со всеми вызовами", - сказала Абрамченко.

При этом она отметила, что глобальная индустриализация приучила человечество к агрессивному потреблению ресурсов. Это приводит в том числе к загрязнению почвы, воды, воздуха, истощению запасов пресной воды, необратимым изменениям экосистем, сокращению биоразнообразия и глобальным изменениям климата, отметила выступающая.

"Наше государство занимает второе место по запасам пресной воды. Мы понимаем свою ответственность за сохранение этого уникального наследия. Поэтому Россия продолжит свое развитие без ущерба окружающей среде. Это заложено во всех стратегических документах развития страны", - отметила Абрамченко.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представили все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.