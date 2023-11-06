Лавров назвал беспрецедентными нападки Запада на православие и соотечественников

Глава МИД РФ отметил, что россияне за рубежом "по-настоящему работают во фронтовых условиях"

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Нападки западных стран на православие и организации российских соотечественников за рубежом достигли беспрецедентных масштабов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках Международной выставки-форума "Россия".

"Отмечу, что соотечественники наши, подавляющее большинство из них - они по-настоящему работают во фронтовых условиях. Нападки на организации наших соотечественников в США, Канаде, западноевропейских странах беспрецедентны", - сказал министр.

Кроме того, Лавров указал, что нападки на православие также "достигли совершенно немыслимых масштабов". "Не говоря уже про провокацию, затеянную при американском содействии Константинопольским патриархом с созданием Православной церкви Украины, с разрушением канонической Украинской православной церкви", - добавил он.