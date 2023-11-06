Лавров: РФ за годы санкций научилась сохранять суверенитет при открытости к диалогу

Глава МИД России отметил, что страна больше не может полагаться на партнеров, которые "в любой момент могут обмануть"

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Россия, годами находясь под западными санкциями, обрела способность вести диалог и одновременно сохранять свой суверенитет. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках Международной выставки-форума "Россия".

"Вот эта способность развивать отношения с другими государствами, не жертвуя нашим суверенитетом и не подвергая угрозе ни нашу безопасность, ни перспективы социально-экономического развития, ни рост благосостояния граждан, эту способность мы обрели за последние несколько лет, может быть, лет 10, по крайней мере с тех пор как Запад начал применять против нас беспрецедентные санкции, - сказал он. - Эти санкции существовали всегда, но их ожесточенность и всеохватность полностью проявились после того, как Запад спровоцировал госпереворот на Украине".

Лавров подчеркнул, что Россия больше не может полагаться на партнеров, которые "в любой момент могут обмануть". "Это решение, которое принято, будет неукоснительно исполняться. Все то, что вы сейчас наблюдаете в работе российского правительства, в тех решениях, которые по вопросам нашего развития принимает президент, все то, что вы видите на потрясающей выставке "Россия", говорит о том, что мы неуклонно движемся в этом направлении", - отметил министр.

Вместе с тем, глава российского МИД добавил, что Россия оставляет дверь открытой для партнеров, которые "проявляют свою надежность и не пытаются использовать экономические отношения в своих эгоистичных интересах". "Оставляем дверь открытой и для Запада, но - когда и если Запад одумается и если там наступит отрезвление, - мы посмотрим, с чем они к нам придут. И в зависимости от того, что будет предложено, будем решать, принимать нам эти предложения или не принимать. Соответствуют они интересам нашего суверенного развития или они опять создают ловушку для перспектив развития нашей страны", - указал Лавров.