6 ноября, 09:59,
обновлено 6 ноября, 10:10

Песков: Путин пока не делал никаких заявлений по участию в выборах 2024 года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Сергей Бобылев/ ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Пресс-секретарь главы государства отметил, что "сама кампания официально еще не объявлялась"

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пока не объявлял о своем выдвижении на новый срок президентских полномочий, заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Таким образом он прокомментировал публикацию агентства Reuters, которое со ссылкой на источники сообщило о том, что Путин якобы принял решение баллотироваться на выборах в марте 2024 года.

"Никаких заявлений Путин на этот счет еще не делал. Да и сама кампания официально еще не объявлялась", - сказал представитель Кремля.

Выборы президента РФ должны пройти 17 марта 2024 года. Официальное решение о дате выборов Совет Федерации примет в декабре 2023 года, после чего политические партии должны провести свои предвыборные съезды и официально выдвинуть кандидатов. Путин имеет право выдвигаться на новый срок полномочий, однако еще не говорил о своем решении по этому вопросу. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
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