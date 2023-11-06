Лавров заявил, что НАТО распространяет "щупальца" по всей планете, но альянс "надорвется"

Глава МИД РФ назвал эту организацию "пережитком прошлого"

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. НАТО "надорвется", распространяя свои "щупальца" по планете, прошли времена, когда альянсу можно было навязывать свою гегемонию. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках Международной выставки-форума "Россия".

"[НАТО] свои, как у нас говорили в то [советское] время, "щупальца" по всей планете распространяет. Печально, но я думаю, что они надорвутся: нельзя вот так нагло и настырно всем навязывать свою гегемонию, уже времена не те", - сказал он.

Комментируя вопрос о будущем НАТО как организации, министр заявил, что альянс является "пережитком прошлого". "НАТО не должно было сохранять свое существование после того, как исчез смысл создания североатлантического альянса, я имею в виду, прежде всего, существование Советского Союза, во-вторых, существование Организации варшавского договора", - сказал глава МИД РФ.

По словам Лаврова, НАТО и после прекращения существования СССР продвигали курс на втягивание в альянс новых стран на фоне растущей напряженности между РФ и Западом.

"Натовцы, несмотря на все заклинания, которые они одобрили на высшем уровне, слышали наши вопросы "почему же вы не выполняете вот эти функции, если у нас не получается на основе политических заявлений выстраивать равноправные отношения, давайте придадим этим заявлениям юридически обязывающий характер". Это было и в 2011 году, и впоследствии мы к этому возвращались, нам ответили очень просто: "юридические гарантии безопасности могут быть предоставлены только в НАТО". Тем самым сознательно продвигался тот курс на то, чтобы втягивать в НАТО те страны, которые ощущали немножко "неуютно" в условиях отношений между Россией и Западом, которые постепенно начали напрягаться", - резюмировал Лавров.