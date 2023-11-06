В ГД сообщили о поддержке кабмином законопроектов об ответственности за треш-стримы

Соответствующее заключение будет рассмотрено уже 7 ноября, отметил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Законопроекты об административной и уголовной ответственности за стримы в интернете с демонстрацией насилия и неподобающего поведения (треш-стримы) поддержаны в правительстве. Об этом сообщил автор инициатив, глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

"Правительство России поддержало мои законопроекты об административной и уголовной ответственности за треш-стрим. Соответствующее заключение будет рассмотрено уже завтра, 7 ноября, на комиссии правительства по законопроектной деятельности", - отметил Метелев в Telegram-канале.

Как уточнили в пресс-службе комитета, к заседанию комиссии подготовлены "два положительных проекта отзыва" правительства на оба законопроекта.

Речь идет о проекте поправок к Кодексу РФ об административных правонарушениях и Уголовному кодексу РФ. Как напомнил Метелев, треш-стримерам грозят штрафы "до 600 тыс. рублей с конфискацией имущества". Ранее он отмечал, что поправки предлагают признать треш-стрим отягчающим обстоятельством по 10 статьям Уголовного кодекса. Кроме того, согласно инициативе, суд сможет ограничивать право треш-стримеров заниматься определенными видами деятельности, в том числе пользоваться интернетом.