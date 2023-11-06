Лавров: Запад понимает лишь силу, поэтому РФ зеркальна в ограничении работы посольств

Глава МИД России отметил, что европейские страны, а также США и Канада "просто прервали всякие связи" с Москвой

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Западные страны понимают только силу и встречную жесткость, поэтому Россия вынуждена была принимать меры в ответ на ограничения работы российских диппредставительств в западных странах. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая по видеосвязи на марафоне общества "Знание" в рамках Международной выставки-форума "Россия".

"Европейские - как и США и Канада - государства просто прервали с нами всякие связи. Единственная тема, которая так или иначе обсуждается, это вопросы, связанные с функционированием наших дипломатических представительств - наших посольств, генеральных консульств, которым чинят колоссальные препятствия для нормальной работы, начиная с банковских переводов, кончая обеспечением безопасности наших территорий в соответствии с обязательствами, которые на этих странах лежат", - сказал он.

"Естественно, если нам создают трудности, то - не потому, что мы вредные, а просто такой закон в дипломатии - взаимность, - мы тоже создаем им технические сложности для функционирования их посольств, - добавил он. - Это не наш выбор, но по-другому с ними не получается разговаривать, они понимают только такую силу, если хотите, встречные жесткие темы".

Без сложностей в отсутствие переговоров

Отвечая на вопрос, с какими трудностями министр столкнулся при переговорах с представителями европейских государств в 2023 году, Лавров сказал: "Вы знаете, трудностей не было, потому что переговоров не было и, собственно, мы к ним не стремимся".

Кроме того, Лавров отметил, что в Брюсселе принят специальный циркуляр, который запрещает всем дипломатам Евросоюза в России приглашать российских представителей, ходить на российские приемы.

"Хотя мы их давно никуда не приглашаем, потому что они наших дипломатов тоже не удостаивают такой чести. И даже сказано, что европейские дипломаты, которые в других странах трудятся, должны властям этих стран пребывания сообщить, что, когда бывают официальные приемы, чтобы ни в коем случае не размещали европейцев рядом с российскими дипломатами, - добавил он. - Вы знаете, это уже болезнь, мне трудно сказать, как ее назвать, но это точно совершенно ненормально".

Лавров подчеркнул, что дипломатия была создана как раз для того, чтобы даже в самые сложные периоды люди могли общаться и "могли избегать ситуаций, когда будет взаимное непонимание в силу того, что недостаточно поговорили друг с другом и недостаточно вопросов задали". "Но это их выбор", - отметил он.