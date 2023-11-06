6 ноября, 11:27,
обновлено 6 ноября, 11:51
Палестино-израильский конфликт

Представительство РФ заявило, что подвижек с эвакуацией россиян из сектора Газа пока нет

AP Photo/ Abed Khaled
© AP Photo/ Abed Khaled

Пресс-секретарь представительства РФ при ПНА Алия Зарипова отметила, что ситуация прежняя

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Подвижек с эвакуацией российских граждан из сектора Газа пока нет. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова.

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"Пока все по-прежнему, - сказала Зарипова, отвечая на соответствующий вопрос. - Обстановка [в секторе Газа] тяжелая".

Ранее пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации сообщала, что более 900 человек находятся в российском списке на эвакуацию из сектора Газа, из них более 500 россиян. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
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