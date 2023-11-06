Матвиенко: выход из части международных соглашений не несет ущерба для граждан

По словам спикера Совфеда, конституция России защищает граждан в гораздо большей степени, чем международные конвенции и договоры

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Конституция России защищает граждан в гораздо большей степени, чем международные конвенции и договоры, никакого ущерба выход РФ из некоторых международных соглашений не несет. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках Международной выставки-форума "Россия".

"Мы вынуждены [были], чтобы прекратить посягательства на наш суверенитет, из ряда конвенций, соглашений выйти, но я вам хочу сказать, что даже когда мы были членами этих конвенций, наше законодательство было лучше, эффективнее с точки зрения защиты интересов людей, оно было более социально ориентированным, и оно таким осталось. Никакой изоляции и никакого ущерба для наших граждан. Наша законодательство и наша конституция в гораздо большей степени защищают наших людей", - заявила Матвиенко.

Также она отметила, что Россия не пытается изолироваться, а изоляция извне невозможна.

"Никогда Россия не выступала, не выступает и не будет выступать за изоляцию. Она невозможна, и те, кто пытается нас изолировать, они уже это видят, знают и понимают. Невозможна [изоляция]. Россия - уже часть, большая часть мировой экономики, энергетической безопасности, стабильности в мире. Эта страна, которая дала миру столько выдающихся деятелей культуры, писателей, композиторов, музыкантов. <...> Этот дурман точно пройдет. Ни у кого даже в мыслях нет изолироваться от мира", - сказала она.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представили все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.