Слуцкий связал украинский и ближневосточный конфликты с политикой США

По словам главы комитета Госдумы по международным делам, Запад в настоящее время находится на грани морального банкротства

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Палестино-израильский и украинский конфликт имеют общие корни - они связаны со стремлением США и их союзников навязывать свои интересы, не считаясь с другими странами, при этом сам Запад сейчас на грани морального банкротства. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Комментируя высказывания верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что конфликт на Ближнем Востоке стал политическим провалом Запада, Слуцкий заметил, что у европейского политикума вряд ли хватит духа осознать реальные причины дестабилизации, и не только в том регионе.

"У палестино-израильского и украинского конфликтов есть общие корни. Они прямо связаны с многолетним навязыванием со стороны США и их вассалов своих интересов и игнорированием интересов других сторон, прежде всего в сфере глобальной безопасности. И вот это стоит признать баррелям, блинкеным и остальным!" - написал Слуцкий.

По его словам, Запад находится "на грани морального банкротства". "Ложь, цинизм, неоколониализм и пресловутые двойные стандарты рано или поздно "обрушат" истеблишмент Старого Света", - резюмировал он.