Зампостпреда при ООН заявил о поддержке РФ БАПОР в условиях эскалации на Ближнем Востоке

Дмитрий Чумаков призвал другие страны поддержать Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ "на деполитизированной основе в интересах обеспечения его устойчивой и бесперебойной работы"

ООН, 6 ноября. /ТАСС/. Россия последовательно поддерживает деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), которая особенно важна на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Чумаков, выступая на заседании Четвертого комитета 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Российская Федерация последовательно поддерживала, поддерживает и будет поддерживать жизненно важную гуманитарную роль БАПОР на Ближнем Востоке. Ее деятельность особенно востребована сейчас на фоне беспрецедентной по масштабам эскалации насилия в зоне палестино-израильского конфликта", - сказал он. Дипломат напомнил, что начавшийся 7 октября виток конфронтации уже унес жизни более 10 тыс. палестинцев и около 1,5 тыс. израильтян, а общее количество раненых превысило 30 тыс.

"В условиях активных боевых действий агентство является безальтернативным элементом оказания содействия палестинцам как на оккупированной территории, так и в соседних арабских странах, пока не будет достигнуто справедливое урегулирование их статуса в рамках разрешения палестинского вопроса. В то же время БАПОР является, по сути, единственной международной структурой в рамках ООН, которая более 70 лет оказывает помощь около 5 млн палестинских беженцев на Ближнем Востоке. Ценим и то, что, в отличие от многих международных структур, задействованных на гуманитарном направлении, агентству на протяжении многих десятков лет удается выдерживать весьма сбалансированную и непредвзятую линию, и, несмотря на оказывающееся на него внешнее давление, избегать политизации своей деятельности и в целом эффективно выполнять свой обширный мандат в крайне непростых условиях", - отметил Чумаков.

Дипломат призвал другие страны поддержать БАПОР "на деполитизированной основе в интересах обеспечения его устойчивой и бесперебойной работы". "Со своей стороны продолжим содействие, прежде всего через ежегодные добровольные взносы в бюджет БАПОР в общем размере $10 млн на период до 2026 года", - заявил он.

Чумаков добавил, что Россия продолжает "вносить свой национальный вклад" в предоставление Газе гуманитарной помощи. "19 октября в египетский аэропорт Эль-Ариш была доставлена партия продовольствия весом 27 тонн, а 3 ноября туда же двумя самолетами МЧС России доставлена вторая партия грузов в размере 28 тонн, включавшая медикаменты и средства оказания первой помощи. Все грузы были переданы представителям Египетского Красного Полумесяца для дальнейшей отправки в Газу", - сказал он.