МИД РФ сообщил о завершении процедуры выхода России из ДОВСЕ

На текущем этапе никакие договоренности с НАТО в сфере контроля над вооружениями невозможны, подчеркнули в ведомстве

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Процедура выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) завершена в полночь на 7 ноября, документ прекратил свое существование для Москвы. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"В 00:00 часов 7 ноября 2023 года завершилась предусмотренная ДОВСЕ процедура выхода России из этого Договора. Таким образом, международно-правовой документ, действие которого было приостановлено нашей страной еще в 2007 году, окончательно ушел для нас в историю", - говорится в заявлении.

"Россия окончательно прощается с ДОВСЕ без сожаления и с полной уверенностью в своей правоте. Полученный при его создании и выполнении опыт - как позитивный, так и негативный - будет учтен", - подчеркнули в МИД.

"Власти государств - членов НАТО и стран - клиентов этого блока наглядно показали свою недоговороспособность. На данном этапе никакие договоренности с ними в сфере контроля над вооружениями невозможны. Только когда жизнь заставит их вернуться к конструктивным и реалистичным позициям, соответствующий диалог мог бы возродиться как часть усилий по формированию новой системы европейской безопасности, отвечающей интересам России и всех других стран, отвергающих диктат Запада", - заявили в министерстве.

В МИД РФ также подчеркнули, что инициативы по обеспечению военной безопасности в Европе без учета интересов России ни к чему хорошему не приведут. "Попытки цепляться за отжившие свой век договоренности, не соответствующие новой обстановке, также обречены на провал и чреваты развалом механизмов сотрудничества в сфере контроля над вооружениями", - добавили в МИД России.

ДОВСЕ был подписан в 1990 году и адаптирован в 1997 году. Страны НАТО не ратифицировали адаптированную версию этого документа, продолжив придерживаться положений 1990 года, в которых содержатся нормы обычных вооружений из расчета баланса между альянсом и ныне расформированной Организацией Варшавского договора. Президент РФ Владимир Путин 29 мая 2023 года подписал закон о денонсации ДОВСЕ, он вступил в силу 9 июня. В Москве неоднократно заявляли о том, что вина за прекращение существования соглашения ляжет на США и их союзников, которые выбрали путь конфронтации.