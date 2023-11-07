Антонов: стабилизация связей РФ с США невозможна, пока Вашингтон говорит с позиции силы

События на Украине и на Ближнем Востоке показывают, к каким последствиям приводит так называемое американское лидерство, также заявил посол России в Соединенных Штатах

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Стабилизации российско-американских отношений не будет, пока Вашингтон предпринимает попытки говорить с Москвой с позиции силы. Об этом заявил в понедельник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

"Попытки вести диалог с нашей страной с позиции силы изначально обречены на провал. Пока такой подход не прекратится, ни о какой даже малейшей стабилизации российско-американских отношений говорить нельзя. В Вашингтоне должны понимать, что любые недружественные действия встретят жесткий и адекватный ответ", - отметил дипломат.

"Никаких переговоров об отходе от российских национальных интересов не будет. Мы неоднократно предлагали решить проблемы на западных рубежах России через диалог. Однако все наши идеи были пренебрежительно отвергнуты. Американцы таким образом сами спровоцировали нас на то, чтобы мы начали специальную военную операцию, не оставив никакого выбора", - добавил он.

События на Украине и на Ближнем Востоке показывают, к каким последствиям приводит так называемое американское лидерство, также заявил Антонов.

"К каким трагическим последствиям приводит так называемое американское лидерство, мы видим на примере событий на Украине и Ближнем Востоке. Даже местные обозреватели стали называть внешнюю политику Джо Байдена обанкротившейся", - отметил дипломат.