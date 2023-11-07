Мирошник: Зеленский склонен к зачистке политического поля вокруг себя

Жертвами уже стали многие, кто не согласен с мнением президента Украины, завил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский склонен к организации преследований оппонентов и зачистке политического поля вокруг себя любыми методами. Об этом заявил в интервью газете "Известия" посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Зеленский склонен к организации преследований оппонентов и зачистке политического поля вокруг себя любыми методами. Жертвами уже стали многие выразители несходного с ним мнения. Могут появиться и новые", - сказал Мирошник.

Посол отметил, что перепалка внутри украинского "паблика" связана с ростом ожидания внутренних трансформаций, которые, однако, могут вылиться в очередную "охоту на ведьм" и волну репрессий.

Мирошник подчеркнул, что сейчас нет оснований говорить о мирных переговорах между Россией и Украиной. "К этому не располагает ни крайне ограниченная субъектность как Зеленского, так и украинской власти в целом, ни тот факт, что Зеленский законодательно запретил себе вести подобные переговоры и никаких отмен этого запрета мы не наблюдали", - заключил он.

В последние дни на Украине активизировалось обсуждение возможности проведения выборов. Появилась информация со ссылкой на источники, что власти начинают подготовку к проведению выборов главы государства весной 2024 года. В понедельник Зеленский заявил, что "в военное время <...> абсолютно безответственно <...> вбрасывать в общество тематику выборов". Он считает, что "сейчас выборы не ко времени".