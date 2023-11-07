Володин поздравил Гобаша с переизбранием главой Федерального нацсовета ОАЭ

По словам спикера Госдумы, развитие межпарламентских связей способствует укреплению российско-эмиратского стратегического сотрудничества

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил Сакра Гобаша с переизбранием на пост председателя Федерального национального совета (парламента) Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), пожелав успехов и благополучия. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.

"Поздравляю вас с избранием председателем Федерального национального совета Объединенных Арабских Эмиратов", - приводятся слова Володина в сообщении.

Он также отметил, что развитие межпарламентских связей способствует укреплению российско-эмиратского стратегического сотрудничества в интересах народов обеих стран.

Гобаш возглавляет Федеральный национальный совет ОАЭ с 14 ноября 2019 года.

В сентябре 2023 года делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла в столицу ОАЭ Абу-Даби с официальным визитом. Спикер палаты и председатель парламента ОАЭ подписали соглашение о сотрудничестве между Госдумой и Федеральным национальным советом ОАЭ. Перед подписанием соглашения Володин и Гобаш провели переговоры, обсудив развитие межпарламентского взаимодействия.