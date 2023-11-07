Захарова: заявления в Израиле о возможности ядерного удара по Газе вызвали много вопросов

Министр по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихай Элияху, отвечая на вопрос о том, следует ли сбросить на сектор Газа ядерную бомбу, ранее заявил, что "это одна из возможностей"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Заявление министра по делам Иерусалима и наследия Израиля о возможности нанесения ядерного удара по сектору Газа вызывает огромное количество вопросов, в том числе о наличии у Израиля ядерного оружия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Соловьев Live".

Комментируя слова израильского чиновника, дипломат отметила, что это высказывание вызвало бурную реакцию во всем мире. "Это вызвало огромное количество вопросов. Вопрос номер один - получается, мы слышим официальное заявление о наличии [у Израиля] ядерного оружия? Соответственно, следующие вопросы, которые появились у всех, - где международные организации, где МАГАТЭ, где инспекторы?" - сказала официальный представитель МИД РФ.

Захарова также отметила, что подобные заявления представителей израильской власти проливают свет на истинные причины противодействия страны созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия. По ее словам, США всячески способствовали появлению у Израиля ядерного оружия, оказывая ему всестороннюю поддержку в данном вопросе. "Если эта программа существует и существовала, где проводились испытания, на каких полигонах? Очевидно, что, видимо, не в регионе, тогда где? И не Соединенные ли Штаты стоят за всем этим?" - заключила дипломат.

5 ноября, отвечая на вопрос ведущего в эфире радиостанции Kol Berama о том, следует ли сбросить на сектор Газа ядерную бомбу, министр по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихай Элияху заявил, что "это одна из возможностей". Позже чиновник указал, что "любому здравомыслящему человеку ясно, что утверждение об атомной бомбе является метафорическим", но Израилю "определенно нужен мощный и непропорциональный ответ терроризму". Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху отстранил Элияху от участия в заседаниях правительства и отверг его высказывания о возможности применения ядерного оружия в Газе.

Высказывание Элияху осудили несколько стран Ближнего Востока, в том числе Катар, Саудовская Аравия, Сирия. В распространенном саудовским внешнеполитическим ведомством заявлении отмечалось, что "неспособность немедленно уволить министра или приостановить его полномочия отражает высоту презрения израильского правительства ко всем человеческим, моральным, религиозным и правовым нормам и ценностям".