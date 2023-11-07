Генпрокурор РФ заявил, что события в мире требуют синхронизации позиций с Ираном

Игорь Краснов выразил надежду, что в ближайшее время стороны согласуют меморандум о взаимопонимании между ведомственными учебными заведениями

СИАНЬ /КНР/, 7 ноября. /ТАСС/. Стремительно развивающиеся события в мире требуют синхронизации позиций с Ираном на международных площадках, считает генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

"Стремительно развивающиеся события в мире требуют от нас синхронизации позиций на различных международных площадках. В этом году проведено два заседания российско-иранской рабочей группы по вопросам противодействия преступности. Следующее планируем организовать в Москве в марте 2024 года", - сказал Краснов на встрече с генеральным прокурором Ирана Мохаммадом Мовахеди Азадом.

Российский генпрокурор выразил надежду, что в ближайшее время стороны согласуют меморандум о взаимопонимании между ведомственными учебными заведениями, и предложил как можно скорее притупить к взаимным визитам для повышения квалификации прокурорских работников.

Краснов напомнил, что программа сотрудничества между генеральными прокуратурами России и Ирана на 2023-2025 годы предусматривает проведение в этом году в Тегеране круглого стола о противодействии проявлениям экстремизма и терроризма, в том числе в информационно-коммуникационных сетях, киберпреступлениям и неправомерному использованию виртуальной валюты.

"По всем указанным вопросам у нас наработан достаточный опыт. Как только иранской стороной будет согласована приемлемая дата проведения мероприятия, готовы направить наших экспертов в Иран для обмена лучшими практиками в этой сфере", - добавил Краснов.

В Сиане 8 ноября состоится 21-е заседание генеральных прокуроров стран ШОС. Краснов 7 ноября проводит двусторонние встречи.