7 ноября, 08:47

Россия передаст двух осужденных иранцев для отбывания наказания на родине

Соответствующее заявление сделал генпрокурор Игорь Краснов на встрече с иранским коллегой Мохаммадом Мовахеди Азадом

СИАНЬ /КНР/, 7 ноября. /ТАСС/. Россия передаст Ирану двух граждан этой страны для отбытия наказания на родине, сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов на встрече с генеральным прокурором Ирана Мохаммадом Мовахеди Азадом.

"Соответствующая информация передана по дипломатическим каналам. Отмечу, что по двум лицам в августе и сентябре этого года судами уже приняты решения об их передаче в Иран для дальнейшего отбывания наказания. Фактическая передача состоится после соответствующих согласительных процедур между компетентным органом Ирана и Федеральной службой исполнения наказаний России", - сказал он.

По словам Краснова, Генпрокуратура во взаимодействии с Минюстом организовали необходимую работу в отношении граждан Ирана, отбывающих наказание в РФ. 

Теги:
ИранРоссияКраснов, Игорь Викторович
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