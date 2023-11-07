В ЛДПР заявили о переходе думского мандата Власова экс-депутату Василине Кулиевой

Она показала уникальные результаты на минувших выборах в сентябре, сообщил глава партии Леонид Слуцкий

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Думский мандат лишенного депутатских полномочий Василия Власова (ЛДПР) перейдет координатору Забайкальского регионального отделения партии, экс-депутату нижней палаты седьмого созыва Василине Кулиевой. Об этом журналистам сообщил глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

"На мандат Василия Власова, лишенного депутатских полномочий, предлагаю бывшего депутата Госдумы Василину Кулиеву, которая показала уникальные результаты на минувших выборах в сентябре", - сказал Слуцкий.

Кулиева в 2011-2012 годах была депутатом Госдумы шестого созыва от ЛДПР, а в 2016 году стала депутатом Госдумы седьмого созыва. В 2021 году баллотировалась в Госдуму восьмого созыва, но не прошла.

Ранее Госдума на пленарном заседании в закрытом режиме приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата фракции ЛДПР Власова с 1 ноября 2023 года в связи с его отсутствием на заседаниях комиссии по регламенту, в которую он был включен.