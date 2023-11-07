Путин посетит Казахстан

В пресс-службе Кремля отметили, что в ходе переговоров с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 9 ноября посетит с официальным визитом Казахстан, сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе переговоров с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, перспективы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, а также актуальные региональные и международные проблемы", - говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и Токаев в формате видеоконференции примут участие в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в Костанае.

"По итогам визита ожидается подписание ряда важных совместных документов. Президенты также выступят с заявлениями для СМИ", - сообщили в Кремле.