7 ноября, 09:03,
обновлено 7 ноября, 09:09
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Путин посетит Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент РФ Владимир Путин. Павел Бедняков/ POOL/ ТАСС
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент РФ Владимир Путин
© Павел Бедняков/ POOL/ ТАСС

В пресс-службе Кремля отметили, что в ходе переговоров с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 9 ноября посетит с официальным визитом Казахстан, сообщает пресс-служба Кремля.

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"В ходе переговоров с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, перспективы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, а также актуальные региональные и международные проблемы", - говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и Токаев в формате видеоконференции примут участие в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в Костанае.

"По итогам визита ожидается подписание ряда важных совместных документов. Президенты также выступят с заявлениями для СМИ", - сообщили в Кремле. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссияТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
© Информационное агентство ТАСС
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