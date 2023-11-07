Комитет СФ поддержал закон об уточнении порядка проведения выборов президента РФ

Как отметил глава комитета по законодательству Андрей Клишас, закон совершенствует нормы избирательного законодательства с учетом мониторинга практики его применения

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал и рекомендовал палате одобрить закон, уточняющий порядок проведения выборов президента РФ.

Документ связан с предстоящими в 2024 году выборами главы государства, которые, согласно избирательному законодательству, должны состояться в середине марта. Окончательное решение о дате их проведения примет Совет Федерации в декабре 2023 года - верхняя палата парламента должна определиться в срок не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Как отметил глава комитета СФ по законодательству Андрей Клишас, в закон "О выборах президента Российской Федерации" вносятся изменения, аналогичные тем, что в предыдущую сессию были внесены в рамочный закон об основных гарантиях избирательных прав. В частности, поправки касаются аккредитации представителей СМИ. Так, на заседания избиркома будут допускаться лица, работающие только на основании трудового договора. Устанавливается, что фото- и видеосъемку на избирательных участках смогут проводить только лица, имеющие на это право в соответствии с законом, при этом необходимо исключить нарушение тайны голосования и контроль за волеизъявлением избирателей.

Также поправки касаются передаваемых в участковую избирательную комиссию бюллетеней при проведении дистанционного голосования, их количество определит избирком субъекта. Закон содержит нормы о возможности ведения реестра голосования вне помещения для голосования в электронном виде. Кроме того, устанавливается обязанность уже зарегистрированных кандидатов, если у них появилась судимость, уведомлять об этом избирком.

В законе закрепляется и норма о том, что полномочия доверенных лиц кандидатов прекращаются по истечении агитационного периода. Также устанавливается предельная стоимость изготовления агитационных материалов в размере 2% от прожиточного минимума на душу населения в России за единицу продукции (по действующему закону эта сумма составляет 100 рублей).

По словам Клишаса, закон совершенствует нормы избирательного законодательства с учетом мониторинга практики его применения.

Выборы при военном положении

Кроме того, комитет поддержал и рекомендовал рассмотреть на пленарном заседании в среду еще один документ, предусматривающий изменения в избирательное законодательство. Закон, в частности, конкретизирует сроки направления главой региона, на территории которого действует военное положение, предложений в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ о назначении выборов.

Сейчас при введении военного положения руководитель субъекта вправе не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования направить в ЦИК РФ предложение о проведении выборов или референдума в регионе.

Новые нормы эти сроки корректируют: предложение о назначении выборов в органы государственной власти субъекта направляется в ЦИК не ранее чем за 105 дней и не позднее чем за 95 дней до дня голосования, предложение о назначении выборов в органы местного самоуправления - не ранее чем за 95 дней и не позднее чем за 85 дней до дня голосования, предложение в отношении референдума субъекта, местного референдума - в течение пяти дней со дня признания законодательным органом субъекта либо представительным органом муниципального образования соответствия вопроса, выносимого на референдум, требованиям законодательства.

В случае совмещения дней голосования на выборах разных уровней предложение о назначении выборов должно быть направлено в течение сроков, установленных для выборов более высокого уровня. При введении военного положения на части территории страны после назначения выборов глава субъекта, на территории которого введено военное положение, вправе направить в ЦИК РФ предложение о проведении соответствующих выборов в течение пяти дней со дня его введения, но не позднее дня, предшествующего дню голосования.

При этом предусмотрены консультации ЦИК РФ с Минобороны, ФСБ и главой субъекта, на территории которого введено военное положение, в случае его введения до или после назначения выборов в федеральные органы государственной власти. В первом случае они проходят не позднее чем через пять дней после официального опубликования решения о назначении таких выборов, а в случае введения военного положения после назначения выборов - не позднее чем через пять дней после введения военного положения, но не позднее дня, предшествующего дню голосования.

В действующем законодательстве речь идет о консультациях ЦИК РФ лишь с Минобороны и ФСБ России не позднее чем через пять дней после поступления предложения о проведении выборов, референдума на территории субъекта, в котором действует военное положение. По итогам консультаций Центральная избирательная комиссия РФ принимает решение о возможности проведения выборов.

Если подготовка и проведение федеральных выборов на территории субъекта могут представлять угрозу жизни и здоровью граждан, то соответствующие выборы там по решению ЦИК не проводятся либо приостанавливаются, они могут быть возобновлены в установленном законодательством порядке. О решении ЦИК РФ незамедлительно информирует главу государства. Если же речь идет о выборах президента РФ, то комиссия информирует и Совет Федерации.

Также закон устанавливает, что на избирательном участке на территории воинской части, расположенной в обособленной, удаленной от населенных пунктов местности, участковая комиссия формируется из числа военнослужащих, находящихся в воинской части, членов их семей и других избирателей, проживающих в пределах расположения воинской части, в том числе не входящих в резерв составов участковых комиссий.