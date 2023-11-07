Песков: визит Путина в Казахстан не связан с международными контактами этой страны

По словам пресс-секретаря главы государства, в ходе визита пройдет и "сверка часов по всему комплексу отношений" двух стран

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Предстоящий визит президента РФ Владимира Путина в Казахстан - это "абсолютно самостоятельное измерение", он не обусловлен какими-либо другими международными контактами этой страны. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В ответ на просьбу уточнить, связан ли запланированный на 9 ноября визит Путина в Казахстан с интересом стран Европы к сотрудничеству с этой страной, представитель Кремля сказал: "Конечно же, это (предстоящий визит - прим. ТАСС) абсолютно самостоятельное измерение. [Оно] не связано с какими-либо другими контактами [Казахстана] . Дальше будем развивать наше добрососедство и сотрудничество с Казахстаном".

Песков отметил, что Москва и Астана, являясь историческими партнерами и союзниками, развивают самостоятельные отношения, и при этом "они гораздо более тесные, чем у Казахстана со многими другими странами". "Вот этот визит, который предстоит, очень важен с точки зрения дальнейшего развития всего комплекса наших двусторонних отношений", - подчеркнул он, заметив, что важная часть этих отношений связана с региональным сотрудничеством, которое, в частности, и будет обсуждаться лидерами двух государств на пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Кроме того, в ходе визита Путина пройдет и "сверка часов по всему комплексу отношений" двух стран, рассказал Песков, обратив внимание на то, что сотрудничество Москвы и Астаны охватывает самые разные сферы.