7 ноября, 09:25,
обновлено 7 ноября, 09:51

Песков: визит Путина в Казахстан не связан с международными контактами этой страны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Михаил Метцель/ ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ ТАСС

По словам пресс-секретаря главы государства, в ходе визита пройдет и "сверка часов по всему комплексу отношений" двух стран

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Предстоящий визит президента РФ Владимира Путина в Казахстан - это "абсолютно самостоятельное измерение", он не обусловлен какими-либо другими международными контактами этой страны. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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В ответ на просьбу уточнить, связан ли запланированный на 9 ноября визит Путина в Казахстан с интересом стран Европы к сотрудничеству с этой страной, представитель Кремля сказал: "Конечно же, это (предстоящий визит - прим. ТАСС) абсолютно самостоятельное измерение. [Оно] не связано с какими-либо другими контактами [Казахстана] . Дальше будем развивать наше добрососедство и сотрудничество с Казахстаном".

Песков отметил, что Москва и Астана, являясь историческими партнерами и союзниками, развивают самостоятельные отношения, и при этом "они гораздо более тесные, чем у Казахстана со многими другими странами". "Вот этот визит, который предстоит, очень важен с точки зрения дальнейшего развития всего комплекса наших двусторонних отношений", - подчеркнул он, заметив, что важная часть этих отношений связана с региональным сотрудничеством, которое, в частности, и будет обсуждаться лидерами двух государств на пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Кроме того, в ходе визита Путина пройдет и "сверка часов по всему комплексу отношений" двух стран, рассказал Песков, обратив внимание на то, что сотрудничество Москвы и Астаны охватывает самые разные сферы. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
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