Песков: ситуация в зоне палестино-израильского конфликта спустя месяц остается тяжелой

По словам пресс-секретаря президента, ситуация остается катастрофической с гуманитарной точки зрения

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта спустя месяц после его начала как тяжелую, а с гуманитарной точки зрения - как катастрофическую.

По его словам, понятно, почему продолжаются столкновения. "Продолжается боевая операция израильской армии. Для нас очень важно в этой ситуации, чтобы были обеспечены гуманитарные паузы, для нас очень важно, чтобы произошло обеспечение гуманитарных потребностей гражданского населения Газы. Для нас важно, конечно, чтобы российские граждане получили возможность покинуть территорию Газы, для этого работают наши дипломаты. Ситуация остается крайне напряженной и с гуманитарной точки зрения катастрофической", - сказал представитель Кремля.