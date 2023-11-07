7 ноября, 09:31,
обновлено 7 ноября, 09:34
Палестино-израильский конфликт

Песков сообщил, что Россия продолжит гуманитарную помощь Газе

По словам пресс-секретаря президента, помощь в Газу сейчас доставляется нелегко

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Гуманитарная помощь в Газу сейчас доставляется нелегко, Россия продолжит контакты со всеми сторонами для продолжения оказания такой помощи, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он отметил, что не только Россия, но и другие страны оказывают сейчас гуманитарную помощь в зоне конфликта. "Но, к сожалению, помощь туда сейчас может доставляться в весьма и весьма ограниченном объеме только через территорию Египта, через КПП "Рафах", который работает в очень ограниченном режиме, и, к сожалению, в нужном объеме помощь туда не может быть доставлена. Российская сторона продолжит все контакты и с палестинцами, и с израильтянами, и с египтянами, чтобы и дальше изыскивать возможность обеспечивать направление такой помощи", - сказал представитель Кремля. 

Теги:
ПалестинаЕгипетРоссияПалестино-израильский конфликтПесков, Дмитрий Сергеевич
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