Песков заявил, что не обладает информацией о повреждении кабеля в Финском заливе

Власти Финляндии ранее сообщали, что российское спасательное судно приступило к ремонту кабеля

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Кремль не обладает информацией о ситуации с повреждением телекоммуникационного кабеля, который соединяет Санкт-Петербург и Калининградскую область. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее власти Финляндии сообщали, что российское спасательное судно приступило к ремонту кабеля в Финском заливе.

"Мы не обладаем информацией на этот счет", - сказал Песков.

Длина кабеля составляет около 1 тыс. км, он частично расположен в исключительных экономических зонах Финляндии и Швеции.