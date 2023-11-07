7 ноября, 09:26,
обновлено 7 ноября, 09:38

Песков заявил, что не обладает информацией о повреждении кабеля в Финском заливе

Власти Финляндии ранее сообщали, что российское спасательное судно приступило к ремонту кабеля

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Кремль не обладает информацией о ситуации с повреждением телекоммуникационного кабеля, который соединяет Санкт-Петербург и Калининградскую область. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Ранее власти Финляндии сообщали, что российское спасательное судно приступило к ремонту кабеля в Финском заливе.

"Мы не обладаем информацией на этот счет", - сказал Песков.

Длина кабеля составляет около 1 тыс. км, он частично расположен в исключительных экономических зонах Финляндии и Швеции. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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