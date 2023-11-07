Глава МВД заявил, что попытки дестабилизации могут предприниматься в любом регионе России

Владимир Колокольцев также призвал противодействовать экономической преступности

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что в нынешних условиях попытки дестабилизировать ситуацию могут предприниматься в любом регионе России. В связи с этим министр, представляя личному составу новых руководителей ведомства по Чечне и Оренбургской области, потребовал сделать акцент на необходимости мониторинга в интернете и своевременной отработке значимой информации.

"Здесь требуется системный подход и закрепление конкретных должностных лиц, отвечающих за данное направление. Мы видим, сколько появляется информационных вбросов, ложных сведений провокационного характера - все это нужно внимательно изучать и адекватно реагировать. В нынешних реалиях попытки дестабилизировать ситуацию могут предприниматься в любом регионе", - сказал Колокольцев.

Колокольцев призвал противодействовать экономической преступности и вести борьбу с коррупцией. "Значимость этого направления в условиях сложившейся геополитической ситуации и беспрецедентного санкционного давления на нашу страну трудно переоценить", - отметил он.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, пострадали более 20 человек, включая полицейских, сотрудники полиции задержали 201 человека, на них составлено 155 протоколов.