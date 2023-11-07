Рогов заявил, что силы РФ подбили танк ВСУ при отражении атаки на Вербовое

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", ВСУ перебрасывают на ореховское направление дополнительные силы

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Российские силы отбили атаку украинской армии при поддержке бронетехники у села Вербового на ореховском направлении, повредив один из танков противника. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Была попытка атаки в районе Вербового сегодня утром, участвовали порядка 10 единиц тяжелой техники. Все атаки [украинской армии] отбиваются, утром был подбит танк", - сказал Рогов. Он добавил, что в понедельник российские военные контратаковали после попыток продвижения украинской армии у Работина, Вербового и Копаней и заняли два опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам Рогова, ВСУ перебрасывают на ореховское направление дополнительные силы. "Идет усиление 33-й, 82-й и 118-й бригад, это большей частью мобилизованные, но присутствуют и те, кто возвращаются с ротации", - отметил собеседник агентства.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, Киев за это время потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. По словам главы Минобороны России, достичь каких-либо тактически значимых успехов Украине не удалось. 15 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта.