Рогов заявил о продвижении сил РФ на 1 км на участке между Старомайорским и Приютным

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", российские военные действовали силами в пять-семь раз меньше, чем обороняющееся подразделение ВСУ, но широко использовали поддержку БПЛА

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Российские подразделения продвинулись на 1 км на участке линии боевого соприкосновения между населенными пунктами Старомайорское в ДНР и Приютное в Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"На участке между населенными пунктами Старомайорское и Приютное наши ребята продвинулись на 1 км, уничтожив около 10 боевиков ВСУ", - сказал он. Рогов отметил, что российские военные действовали силами в пять-семь раз меньше, чем обороняющееся подразделение ВСУ, но широко использовали поддержку БПЛА.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, Киев за это время потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. По словам главы Минобороны России, достичь каких-либо тактически значимых успехов Украине не удалось. 15 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта.