7 ноября, 12:47

Патрушев 8 ноября встретится в Москве с коллегами из СНГ

На мероприятии запланировано обсуждение актуальных проблем региональной безопасности на пространстве СНГ

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Ежегодная встреча секретарей советов безопасности государств - участников СНГ пройдет в Москве в среду, сообщает пресс-служба аппарата Совета безопасности (СБ) РФ.

На мероприятии запланировано "обсуждение актуальных проблем региональной безопасности на пространстве СНГ, а также вопросов практического взаимодействия стран в двусторонних и многосторонних форматах в сфере безопасности".

Российскую сторону на встрече будет представлять секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссия
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