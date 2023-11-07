Источник: нарушение прав РФ в ОБСЕ поставит вопрос о смысле существования организации

В частности, так собеседник агентства прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что борт министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова могут не пропустить в случае участия главы российской дипломатии в этом заседании

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Нарушение права России на участие в СМИД ОБСЕ в Скопье станет железобетонным аргументом об утрате организацией смысла существования. Об этом заявил ТАСС источник в МИД РФ.

В частности, так собеседник агентства прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что борт министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова может быть не пропущен в случае участия главы российской дипломатии в этом заседании. "В случае реализации очередного сценария по нарушению прав страны-участницы скептики получат железобетонный аргумент того, что организация утратила смысл своего существования", - отметил источник.