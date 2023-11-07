Рябков обсудил с послом Египта контроль над вооружениями и работу в БРИКС

Египет присоединится к БРИКС с 2024 года

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и посол Египта в Москве Назих Нагари обсудили на встрече тематику контроля над вооружениями и взаимодействие в БРИКС, говорится в сообщении российского дипведомства.

"В ходе беседы основное внимание было уделено вопросам обеспечения глобальной и региональной стабильности, контроля над вооружениями и нераспространения, взаимодействия в рамках БРИКС, в том числе в контексте российского председательства в объединении в 2024 году", - отметили в МИД.

Египет присоединится к БРИКС с 2024 года вместе с Аргентиной, Ираном, ОАЭ, Саудовской Аравией и Эфиопией.