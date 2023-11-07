Эксперты: альтернативы ДОВСЕ из-за антироссийской политики НАТО не будет десятилетия

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин заявил, что подобные сдерживающие механизмы невозможны в условиях текущей гибридной войны

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Гибридная война НАТО против РФ делает невозможной работу над альтернативами Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в ближайшие десятилетия. Такое мнение выразили опрошенные ТАСС эксперты.

Ранее страны НАТО объявили о намерении бессрочно приостановить свое участие в ДОВСЕ в связи с завершением процедуры выхода РФ из этого соглашения 7 ноября.

"Чтобы появился хотя бы теоретический шанс для работы над альтернативами ДОВСЕ, должна полностью измениться природа отношений политических между Россией и странами НАТО. А это трудно себе представить в ближайшие десятилетия. В нынешнюю эпоху невозможен такой договор", - указал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Он также отметил, что подобные сдерживающие механизмы невозможны в условиях текущей гибридной войны. "Сейчас не время об этом говорить, вспоминать о соглашениях такого рода. Когда-нибудь в будущем, когда ситуация в корне изменится, вероятно, можно будет вернуться к этому вопросу", - пояснил эксперт.

Как в свою очередь отметил программный директор международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев, альтернативы ДОВСЕ будут возможны только после того, как пройдет очень много времени, а ситуация в сфере европейской безопасности "тем или иным образом приведет стороны к компромиссу". Эксперт подчеркнул, что без России ДОВСЕ не имеет никого смысла, а заявления стран НАТО по этому соглашению несостоятельны, поскольку Москва не поменяет свою позицию.

Гонка вооружений

Все опрошенные ТАСС аналитики сошлись во мнении, что решение РФ об окончательном оформлении выхода из договора является формальным шагом, фиксирующим реальное положение дел в условиях конфронтационной политики НАТО и угрозы начала новой гонки вооружений.

"Выход из ДОВСЕ - это просто формальность, которая еще раз подчеркивает текущую реальность, когда общеевропейская безопасность основывается на конфронтации Запада против России", - подчеркнул заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

"Те действия, которые предпринимают США и НАТО, - это выстраивание европейской безопасности против РФ на основе новой гонки вооружений, наращивания военного присутствия вблизи российских границ, размещения в том числе ударных вооружений и так далее, - продолжил он. - Естественно, это чревато новой гонкой вооружений и увеличением рисков эскалации".

О договоре

ДОВСЕ был подписан в 1990 году и адаптирован в 1997 году. Страны НАТО не ратифицировали адаптированную версию этого документа, продолжив придерживаться положений 1990 года, в которых содержатся нормы обычных вооружений из расчета баланса между альянсом и ныне расформированной Организацией Варшавского договора. Президент РФ Владимир Путин 29 мая 2023 года подписал закон о денонсации ДОВСЕ, он вступил в силу 9 июня. В Москве неоднократно заявляли о том, что вина за прекращение существования соглашения ляжет на США и их союзников, которые выбрали путь конфронтации.