Источник: для эвакуации россиян из Газы все готово, но пока нет согласия Израиля

По словам собеседника агентства, посольство России неоднократно ставило этот вопрос и получало заверения в том, что он будет положительно решен

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Эвакуация россиян из сектора Газа полностью подготовлена, но пока нет согласия израильской стороны. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник.

"К началу эвакуации россиян, соотечественников и граждан СНГ из Газы все готово. К сожалению, нет согласия израильской стороны, которая согласовывает списки выезжающих через КПП "Рафах". Посольство России неоднократно ставило этот вопрос и получало заверения в том, что он будет положительно решен. В Москве надеются на скорейшее разблокирование Израилем данной эвакуационной проблемы", - сообщил собеседник агентства.

Ранее пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова сообщала, что более 900 человек находятся в российском списке на эвакуацию из сектора Газа, из них свыше 500 россиян.