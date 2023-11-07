Богданов и посол Кувейта обсудили обострение в зоне палестино-израильского конфликта

Встреча состоялась по просьбе Рашеда аль-Адвани

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов и посол Кувейта в Москве Рашед аль-Адвани обсудили на встрече ключевые аспекты ближневосточного направления, в том числе обострение ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении по итогам встречи.

"В ходе беседы были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего поступательного развития традиционно дружественных российско-кувейтских отношений, в том числе в свете итогов визита в Москву министра иностранных дел Кувейта Салема Абдаллы аль-Джабера ас-Сабаха, - указали в министерстве. - Состоялось также предметное обсуждение ключевых аспектов ближневосточной повестки дня с акцентом на беспрецедентное обострение ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, в секторе Газа и вокруг него".

Встреча состоялась по просьбе посла Кувейта.