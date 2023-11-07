Посол РФ сообщил о планах повышать потенциал войск Таджикистана для безопасности в регионе

По словам Семена Григорьева, Россия в том числе будет поставлять республике оружие

ДУШАНБЕ, 7 ноября. /ТАСС/. Россия будет продолжать работу по повышению боевого потенциала Вооруженных сил Таджикистана и поставлять оружие, так как это сохраняет стабильность в Центральной Азии. Об этом заявил посол РФ в Душанбе Семен Григорьев.

"Хотел бы заверить, что Россия намерена и в дальнейшем последовательно реализовывать с Таджикистаном совместные планы по обеспечению региональной безопасности. В этих целях продолжим оказывать военно-техническую помощь и содействовать повышению боевого потенциала таджикистанских вооруженных сил. Это касается поставок российских вооружений, подготовки войск и обучения военнослужащих. Сотрудничество России и Таджикистана в военной области является важным фактором сохранения стабильности как в самой республике, так и во всей Центральной Азии", - сказал Григорьев в интервью таджикской газете "СССР".

Дипломат отметил, что 201-я военная база России, расположенная в Таджикистане, постоянно оказывает содействие Минобороны Таджикистана. Также посол напомнил, что сотрудничество РФ с республикой по вопросам безопасности не ограничивается только этой базой, но и идет по линии обучения таджикских военных в российских профильных вузах, также на границе с Афганистаном в Таджикистане в 2023 году была открыта застава, построенная за счет средств правительства России.

201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Российские военные регулярно проводят учения с таджикскими коллегами, в частности, в апреле 2023 года подразделения двух стран отработали действия по восстановлению государственной границы.