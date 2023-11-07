Лавров в разговоре с министром ПНА отметил необходимость эвакуации россиян из Газы

Глава МИД РФ акцентировал, в частности, необходимость скорейшего прекращения огня для недопущения дальнейших жертв среди гражданского населения

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с секретарем исполкома Организации освобождения Палестины, членом ЦК ФАТХ, министром по гражданским делам Палестинской национальной администрации Хусейном аш-Шейхом акцентировал необходимость скорейшей эвакуации россиян из сектора Газа.

"В ходе беседы основное внимание было уделено развитию ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, в частности продолжающемуся масштабному вооруженному противостоянию в секторе Газа. Лавров акцентировал необходимость скорейшего прекращения огня для недопущения дальнейших жертв среди гражданского населения, расширения объемов поступающей в сектор гуманитарной помощи, незамедлительного проведения эвакуации российских граждан из анклава", - говорится в сообщении российского дипведомства.

При этом глава МИД РФ вновь подтвердил позицию "в поддержку справедливого решения палестинской проблемы на основе известной международно-правовой базы, предполагающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем".

Пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова сообщала, что более 900 человек находятся в российском списке на эвакуацию из сектора Газа, из них свыше 500 россиян.

Ранее дипломатический источник сообщал ТАСС, что эвакуацию россиян можно ожидать в ближайшие дни, для нее все готово, но пока нет согласия израильской стороны.