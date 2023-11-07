Турчак призвал дополнить закон новыми подходами в сфере контроля и надзора за МСУ

Первый заместитель председателя Совета Федерации считает, что в нем необходимо прописать весь спектр превентивных и профилактических мер, которые уже действуют в отношении бизнеса

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Закон об общих принципах организации местного самоуправления необходимо дополнить новыми подходами к надзорной деятельности для смягчения контроля за муниципалитетами. Об этом заявил первый заместитель председателя Совета Федерации (СФ) Андрей Турчак.

"Мы предлагаем закрепить в законе номер 131 ("Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ") новые подходы к контрольно-надзорной деятельности, которые уже предусмотрены в законе номер 248 ("О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ"). Сейчас в законе 131 только проверки, нам необходимо прописать там весь спектр превентивных и профилактических мер, которые уже действуют в отношении бизнеса", - сказал Турчак в ходе совместного заседания Совета по местному самоуправлению при СФ и комиссии СФ по мониторингу законодательства в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.

В ст. 45 закона о государственном и муниципальном контроле предусмотрено, что в отношении бизнеса надзорные органы могут проводить такие профилактические мероприятия, как информирование, объявление предостережения, консультирование, самообследование, профилактические визиты.

Турчак отметил, что к сенаторам поступает огромное количество жалоб от муниципальных органов на большое количество предписаний, запросов, установление сжатых сроков для ответов, непосильную штрафную нагрузку на местные бюджеты. "Мы запросили Министерство юстиции. По их данным, с начала 2023 года для исполнения всех судебных решений в отношении муниципальных органов необходимо было почти 227 млрд рублей суммарно по всем муниципальным образованиям. Для сравнения - в 2019 году эта сумма составляла 144 млрд", - сказал он.

Кроме того, Турчак предложил усилить защиту муниципальных должностных лиц от ответственности, если исполнить возложенные на них полномочия или требования надзорных органов у них не получается по уважительным причинам. Также, по его мнению, необходимо смягчать подходы к наложению дисциплинарных и материальных мер ответственности по актам прокурорского реагирования.

"Широкое использования штрафных санкций в отношении муниципальных служащих негативно сказывается и на привлечении кадров, и в целом на престиже муниципальной службы", - заключил Турчак.