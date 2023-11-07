Посольство РФ указало главе МИД Британии на расхождение с реальностью его позиции по ДОВСЕ

В диппредставительстве отметили, что коллективный Запад во главе с США и при активном соучастии самой Британии на протяжении многих десятилетий осуществляет планомерный демонтаж международно-правовых договоренностей в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения

ЛОНДОН, 7 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли обвинениями в адрес РФ по поводу ее выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) "перевернул все с ног на голову". Об этом сообщили в посольстве России в Лондоне.

"Безапелляционно обвинив нашу страну в "очередном шаге по подрыву стратегической стабильности и архитектуры безопасности в Евро-Атлантике, мининдел Великобритании Джеймс Клеверли в присущей Лондону манере в очередной раз перевернул все с ног на голову. Ему должно быть прекрасно известно, что отнюдь не Россия, а именно коллективный Запад во главе с США и при активном соучастии самой Британии на протяжении многих десятилетий осуществляет планомерный демонтаж международно-правовых договоренностей в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения", - отметили в посольстве.

"В этом ряду - выход США из Договора по ПРО в 2001 году, Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 2019 году, Договора по открытому небу в 2020 году; прекращение Вашингтоном процесса ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и содержание ядерного полигона в Неваде в готовности для ускоренного возобновления полноформатных ядерных испытаний; продолжение отработки навыков применения ядерного оружия совместно с неядерными союзниками по НАТО в нарушение основ ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия - прим. ТАСС); слом работ по укреплению Конвенции о запрещении биологического оружия и распространение биолабораторий Пентагона по всему миру; задержка ликвидации химарсенала США", - обратили внимание в диппредставительстве. "Умышленно "подвесив" ратификацию обновленного ДОВСЕ, Вашингтон фактически запретил ратифицировать его и своим сателлитам, нанеся очередной удар по системе контроля над вооружениями в Европе", - подчеркнули в посольстве.

Как сообщили в диппредставительстве, "с учетом непосредственной ответственности стран НАТО за разжигание украинского конфликта, приема в альянс Финляндии и запущенного процесса рассмотрения аналогичной заявки Швеции даже формальное сохранение ДОВСЕ стало неприемлемым с точки зрения коренных интересов безопасности" России. "Возобновление диалога в целях формирования новой системы европейской безопасности, о которой лицемерно печется Джеймс Клеверли, станет возможным лишь в случае окончательного отрезвления Запада", - подытожили в посольстве РФ.

Демарш стран НАТО

Во вторник МИД Великобритании сообщил о том, что в ответ на шаг России решил приостановить участие в договоре и вместе со странами-единомышленницами разработать и реализовать стабилизирующие меры, которые будут приниматься на добровольной основе.

Параллельно страны НАТО объявили о намерении бессрочно приостановить свое участие в ДОВСЕ. До этого МИД РФ сообщил, что процедура выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе завершена в полночь на 7 ноября, документ прекратил свое существование для Москвы.

ДОВСЕ был подписан в 1990 году и адаптирован в 1997 году. Страны НАТО не ратифицировали адаптированную версию этого документа, продолжив придерживаться положений 1990 года, в которых содержатся нормы обычных вооружений из расчета баланса между альянсом и ныне расформированной Организацией Варшавского договора. Президент РФ Владимир Путин 29 мая 2023 года подписал закон о денонсации ДОВСЕ, он вступил в силу 9 июня. В Москве неоднократно заявляли о том, что вина за прекращение существования соглашения ляжет на США и их союзников, которые выбрали путь конфронтации.