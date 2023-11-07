Франция сорвала участие делегации России в сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО

Россия призвала гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле принять меры по обеспечению Францией своих обязательств в организации, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Франция сорвала участие России в 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже, не выдав визы представителям делегации. Об этом говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Вынуждены привлечь внимание к вызывающему несоблюдению Францией своих обязательств в части, касающейся выдачи виз представителям Российской Федерации, направляющимся в эту страну для участия в работе руководящих органов ЮНЕСКО. Оно приобрело системный характер. Сорвано участие в заседаниях, открывшейся 7 ноября в Париже 42-й сессии Генеральной конференции организации, заместителя главы делегации, директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александра Алимова, а также сотрудника комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, отвечающего, в том числе за вопросы коммуникации и информации", - указала дипломат.

Россия призывает гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле принять меры по обеспечению Францией своих обязательств в организации, сообщила Захарова.