Бывший сити-менеджер Чебоксар назначен временно исполняющим полномочия главы города

Должность председателя Чебоксарского городского собрания депутатов занял Евгений Кадышев

ЧЕБОКСАРЫ, 7 ноября. /ТАСС/. Бывший глава администрации города Чебоксары Денис Спирин, сложивший пост в связи с объединением должностей сити-менеджера и главы города, назначен временно исполняющим полномочия главы города до избрания нового градоначальника. Должность председателя Чебоксарского городского собрания депутатов (ЧГСД) занял Евгений Кадышев.

Кадровые решения приняты на внеочередном заседании ЧГСД в связи муниципальной реформой. Нововведения предусматривают, в частности, объединение должностей главы города и главы администрации, в связи с чем на заседание внесен вопрос о назначении временно исполняющего полномочия главы Чебоксар.

"[Ставлю вопрос о назначении] временно исполняющим обязанности главы города Чебоксары первого заместителя главы администрации города <…> Дениса Вадимовича Спирина с 8 ноября 2023 года до избрания главы города Чебоксары. <…> Против, воздержавшихся не имеется. [Решение] принимается", - отметил спикер ЧГСД Евгений Кадышев.

Спирин, который работал главой администрации Чебоксар с декабря 2021 года, сложил полномочия 2 ноября и был назначен на пост первого заместителя сити-менеджера. Журналистам Кадышев сообщил, что кадровое решение принимается в связи с необходимостью проведения конкурса на пост главы города Чебоксары - руководителя администрации. В состав конкурсной комиссии войдут шесть депутатов и шесть представителей региональных органов власти.

"Будет работать комиссия, которая будет предлагать кандидатов <…> на городском собрании. Это будет на альтернативной основе, не менее двух кандидатов, может, больше предложит эта комиссия, рассмотрев документы соискателей. <…> В 2024 году в городе уже будет новый глава города - руководитель администрации", - пояснил Кадышев.

Вопрос о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города с возложением функций руководителя администрации был перенесен на 9 ноября в связи с самоотводом руководителей трех фракций в ЧГСД для включения их кандидатур в состав конкурсной комиссии. "Мы им предложили [войти в состав конкурсной комиссии], они провели самоотвод. Но во фракциях, кроме них, достаточное количество членов этих фракций, и из этого числа кто-то будет участвовать в работе этой комиссии", - подчеркнул Кадышев.

Спикер горсобрания

Парламентарии на пост председателя ЧГСД переизбрали Кадышева, который ранее совмещал пост с должностью главы города.

"Уверен, что слаженно в одной команде мы преодолеем все трудности и примем еще много важных для жизнедеятельности города решений, реализуем массу городских, республиканских и федеральных проектов и сделаем все, чтобы наш город стал процветающим и еще более благоустроенным, комфортным и уютным. Для этого будем продолжать вести диалог с горожанами и во всех вопросах руководствоваться их мнением", - приводятся слова Кадышева на сайте ЧГСД.

В Чебоксарах идет реформа системы муниципального управления. Новая структура администрации будет действовать с января 2024 года. Помимо объединения должностей главы города и сити-менеджера, администрации районов переименуют в управы и введут должности квартальных уполномоченных, консолидируют кадровые, финансовые и юридические службы. В мае 2021 года глава Чуваши Олег Николаев заявил, что в регионе есть запрос на изменение структуры управления муниципалитетами и устранение "двоевластия".