Россия запросила заседание СБ ООН в связи с ударами по Донецку

Первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский сообщил, что оно будет назначено на 8 ноября

ООН, 7 ноября. /ТАСС/. Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с ударами Украины по Донецку. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Мы запросили срочное открытое заседание СБ ООН в связи с сегодняшними ударами киевского режима по Донецку. Ожидаем, что оно будет назначено на 23:00 по Москве 8 ноября", - написал он в Telegram-канале.

Ранее в оперативных службах ДНР сообщили ТАСС об обстреле маршрутного автобуса, на тот момент было известно о двух раненых. Помимо этого, украинские военные трижды обстреляли центральный Ворошиловский район города из реактивной системы залпового огня HIMARS. Было зафиксировано прямое попадание снаряда в здание Управления труда и социальной защиты населения. Как пояснили ТАСС в оперативных службах, на данный момент точных цифр по пострадавшим нет, 20 человек - это и погибшие, и пострадавшие. На месте продолжается спасательная операция, под завалами остаются еще люди.

В предыдущий раз об обстреле Ворошиловского района сообщалось 18 сентября. Тогда украинские войска нанесли удар по административным зданиям в центре города.