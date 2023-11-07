7 ноября, 20:15

В Дагестане умер замруководителя администрации главы региона

Даниилу Рязанову было 43 года

МАХАЧКАЛА, 7 ноября. /ТАСС/. Заместитель руководителя администрации главы и правительства Дагестана Даниил Рязанов скончался после болезни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы Дагестана.

"После продолжительной болезни в больнице скончался заместитель руководителя администрации главы и правительства Республики Дагестан Даниил Рязанов", - сказал собеседник агентства.

Рязанов родился 23 мая 1980 года в Махачкале. В 2002 году окончил Самарский государственный университет, являлся кандидатом философских наук. 

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