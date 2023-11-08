Патрушев в Москве встретится с коллегами из стран СНГ

На встрече будут обсуждаться актуальные проблемы региональной безопасности на пространстве Содружества

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Секретари советов безопасности государств - участников СНГ соберутся в Москве на ежегодную встречу.

Российскую сторону на мероприятии представит секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев.

На встрече будут обсуждаться актуальные проблемы региональной безопасности на пространстве СНГ, а также вопросы практического взаимодействия стран в двусторонних и многосторонних форматах в сфере безопасности.

Ежегодная встреча секретарей совбезов стран - участниц Содружества пройдет уже в 11-й раз. Предыдущая состоялась в Москве в ноябре 2022 года.

На ней речь шла, в частности, о ситуации вокруг Запорожской АЭС, терактах на "Северных потоках", а также о действиях Запада, направленных на насаждение либеральных ценностей, финансирование несистемной оппозиции, разжигание межнациональной розни и сепаратистских настроений, эскалацию межконфессиональных и этнических конфликтов, реализацию сценариев цветных революций.

Помимо этого, на повестке дня тогда были вопросы, связанные с международной ядерной и радиационной безопасностью, противодействием угрозам, возникающим из-за деятельности международных террористических организаций в Афганистане, а также с борьбой против героизации фашизма и фальсификации истории на пространстве Содружества.